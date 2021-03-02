3 марта в Омске на минуту завоют сирены

В Омске будут проверять исправность систем оповещения граждан. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, что завтра, 3 марта, пройдет проверка систем оповещения на территории Омской области. Как уточнили в пресс-службе министерства региональной безопасности, эта проверка была запланирована заранее.

Завтра с 10:40 до 10:43 в Омске и районах области на минуту завоют сирены и заработают громкоговорители с текстом: «Внимание! Проводится проверка систем оповещения». Также омичей предупредили о том, что на минуту будет прервано телевещание. Отключение запланировали с 10:43 до 10:44. В это время на голубых экранах омичи увидят сообщение «Техническая проверка».

В ведомстве призывают омичей не паниковать и отнестись к проверке систем оповещения с пониманием.