Омск снова накрыло химической вонью

Если так пойдет и дальше, противогазы в Омске войдут в моду. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне Омск пережил очередную «газовую атаку». Горожане массово жаловались на сильный запах сероводорода. В некоторых случаях он оказался настолько интенсивным, что просачивался даже в подъезды домов.

При этом выброс, судя по всему, был очень серьезный. На зловоние жалуются жители самых разных частей Омска: центра, Левобережья, Нефтяников и Октябрьского округа.

В соцсетях указывают улицы Маяковского, Рабиновича, Дмитриева, Магистральную и Волочаевскую. Также невозможно было дышать на проспектах Космическом и Комарова.