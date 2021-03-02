Сломанная фура под Омском перекрыла движение по трассе

В минувшие выходные, 28 февраля, когда морозы еще толком не отступили, на трассе под Омском посреди дороги сломалась фура. Большегруз заглох на одной из полос и не смог сдвинуться с места, чем заблокировал движение по одной полоса трассы Новосибирск - Челябинск. В таком положении его и заметили проезжавшие мимо сотрудники ДПС.

Им водитель грузовика "Скания" рассказал, что едет из Новосибирска, а остановился из-за поломки двигателя. Он уже некоторое время пытался самостоятельно справиться с поломкой, но только замерз.

Сотрудники ДПС вызвали тех помощь, а водителю предложили погреться в машине. Когда поломку устранили, фура отправилась дальше. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, водитель успешно добрался до Омска.