Омичка, поскользнувшаяся у дома, отсудила 300 тысяч

Предприниматель не хотел платить добровольно и получил штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН

Большими неприятностями закончилась обычная поездка на такси для омички. А все из-за беспечности одного предпринимателя. Еще прошлой зимой женщина в Ленинском округе выходила из дома к подъехавшей машине. В какой-то момент она поскользнулась не почищенном тротуаре. Сибирячка упала и получила тяжелые травмы в виде переломов. Ей пришлось долго лечиться.

Женщина в итоге подала в суд на предпринимателя, который отвечал за уборку и содержание придомовой территории многоэтажки. Суд пострадавшая легко выиграла. Однако самым сложным оказалось получить деньги.

Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, предприниматель отказывался добровольно выплачивать деньги и исполнять решение Фемиды. В итоге подключилось ведомство. Предпринимателю уже пришлось раскошелиться на сумму побольше: 200 тысяч он заплатил пострадавшей и еще 100 тысяч штраф за отказ добровольно исполнить решение суда.