Средняя зарплата омичей в прошлом году выросла до 49 тысяч - Омскстат

Рост зарплат статистики заметили перед Новым годом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омские статистики выяснили, как изменились доходы омичей перед праздниками. Оказалось, перед Новым годом уровень доходов горожан в декабре повысился сразу на 33,9% по сравнению с ноябрем 2020 года. Размер реально начисленной зарплаты по статистике тоже вырос на 32,8%. В денежном выражении средняя зарплата омичей составила 48 962 руля, по данным Омскстата.

Больше всего оплата труда повысилась у работников, занятых на производствах электрооборудования, они стали получать больше на 30% в год, производители готовых металлоизделий на 21%, работники сферы добычи полезных ископаемых стали получать больше на 11,2% за год, а на производствах напитков зарплата выросла на 10,9%.

Ожидаемо, что из-за пандемии доходы сильно упали в гостиничном бизнесе, общепите, развлекательной сфере, а также на производствах одежды и мебели, сообщили в Омскстате.