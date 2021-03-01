Двое омичей, прикидываясь девушками, выманили у поклонников почти 350 тысяч

Пылкие кавалеры думали, что покупают билеты для совместного веселого времяпровождения. На самом деле они просто перечисляли деньги аферистам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начинается суд над двоими парнями из Омска, которые обманывали мужчин на сайтах знакомств. Фигуранты, используя фото симпатичных девушек, начинали переписку с потерпевшими.

– Под предлогом приобретения билетов в различные заведения они путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение у 24-х потерпевших денежных средств на общую сумму более 345 667 рублей, причинив данным гражданам значительный ущерб, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда, где будут рассматривать это уголовное дело.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже, им грозит до 5 лет колонии.