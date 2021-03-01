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Происшествия

Двое омичей, прикидываясь девушками, выманили у поклонников почти 350 тысяч

Всего от них пострадали 24 доверчивых кавалера с сайтов знакомств
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Пылкие кавалеры думали, что покупают билеты для совместного веселого времяпровождения. На самом деле они просто перечисляли деньги аферистам.

Пылкие кавалеры думали, что покупают билеты для совместного веселого времяпровождения. На самом деле они просто перечисляли деньги аферистам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начинается суд над двоими парнями из Омска, которые обманывали мужчин на сайтах знакомств. Фигуранты, используя фото симпатичных девушек, начинали переписку с потерпевшими.

– Под предлогом приобретения билетов в различные заведения они путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение у 24-х потерпевших денежных средств на общую сумму более 345 667 рублей, причинив данным гражданам значительный ущерб, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда, где будут рассматривать это уголовное дело.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже, им грозит до 5 лет колонии.

Криминал