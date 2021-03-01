Омский наркокурьер сбежал в Екатеринбург, где снова попался с наркотиками

Омич попытался скрыться в другом городе, но и там попался полиции с наркотиками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде Октябрьского района Омска закончили рассмотрение дела 26-летнего омича, которого обвиняли в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

В январе 2019 года омича задержала полиция во время очередной закладки. Тогда при наркокурьере нашли 1,5 килограмма мефедрона, за которые он мог бы выручить 3 миллиона рублей. Выяснилось, что наркотики омич приобрел в Новосибирске и планировал реализовывать через закладки. Чуть позже, в июле 2019 года наркокурьер сбежал от следствия. Оказалось, он перебрался в Екатеринбург, где продолжил зарабатывать на жизнь продажей наркотиков. Там он попался местным полицейским, но попытался ввести их в заблуждение, предъявив поддельный паспорт. Это не помешало полиции установить реальные данные задержанного, после чего его снова передали омской полиции.

В суде рассмотрели доказательства, собранные следствием и признали молодого человека виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 11 лет, уточнили в пресс-службе УМВД.