На видео попало авто, загоревшееся на парковке перед супермаркетом в Омске

Машина загорелась на парковке. Фото: «Инцидент Омск»

Серьезное происшествие случилось на парковке возле одного из омских гипермаркетов в Амурском поселке.

Там внезапно загорелась «Хонда Аккорд». Инцидент попал на видео регистратора проезжавшей мимо этого места машины. На записи видно, что над иномаркой поднимаются густые клубы сизого дыма.

Как сообщают очевидцы, машину удалось спасти – ее оперативно потушили. Причины ЧП будут установлены после проверки.

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