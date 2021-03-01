Управление Россельхознадзора по Омской области проведет обсуждение результатов правоприменительной практики

18 марта 2021 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований по итогам работы за 2020 год, озвучит задачи на 2021 год с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

18 марта 2021 в 10:00 (Время Омское)