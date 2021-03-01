Названы места, где омичи чаще всего заражаются коронавирусом

Также в Роспотребнадзоре перечислили районы Омской области, где выявлены самые крупные вспышки COVTD-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, то ситуация с коронавирусом в Омской области за последнее время значительно улучшилась и в регионе уже сняли большинство ограничений, расслабляться пока рано.

Представитель регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Шахова проинформировала, то коллективный иммунитет в Омской области пока еще не сформирован. Также рассказала, что кроме регионального центра самые крупные очаги ковида выявлялись в Азовском, Колосовском, Москаленском, Большереченском, Нововаршавском, Марьяновском и Калачинском районах области.

На амбулаторном лечении находятся 8802 человек, в том числе 455 детей. Процент госпитализации на 25 февраля составил 10,5%. Также специалисты рассказали, где омичи чаще всего заражаются коронавирусом.

– По данным эпидемиологического расследования, за истекшую неделю, заражение произошло: в домашних очагах, при близком контакте 12,1%; в медицинских организациях – 4,1%; в транспорте – 22,7%; при посещении торговых объектов – 29,3%; контакт по месту работы, учебы (строительство, сельское хозяйство, офис и пр.) – 19,7%, – рассказала Татьяна Шахова.