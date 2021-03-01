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В Омской области нашли машину для скорой помощи взамен сгоревшей накануне

Жители Тарского района продолжат получать медпомощь в обычном режиме
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Так выглядел автомобиль скорой после пожара.

Так выглядел автомобиль скорой после пожара.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором жители Тары запечатлели момент возгорания машины скорой помощи. Открытого огня не было, но густой дым заполнил весь салон и вырывался из кабины.

В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили, что машина принадлежит местной ЦРБ. Сейчас ее ремонтом занимаются механики, а пациентов обслуживает другой автомобиль.

- Во время пожара никто не пострадал. На оказании медпомощи данное происшествие никак не отразилось. Работа ведется в штатном режиме, - отметили в пресс-службе минздрава.