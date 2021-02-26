Студенты Омского ГАУ приняли участие в «Tolles Diktat»

Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля.

Наш университет присоединился к акции 24 февраля, ребята приняли участие в написании диктанта. Организаторами мероприятия выступил Лингвистический центр и Клуб интернациональной дружбы. Диктант прошел в формате офлайн и онлайн.

В нём приняли участие 25 студентов с разных факультетов и курсов университета и других учебных заведений г. Омска.

В начале мероприятия с напутствующими словами выступила Наталья Владимировна Гаврилова, и. о. директора ИДПО. Чтецом для ребят была Наталья Робертовна Иордан, председатель совета Омской областной молодежной общественной организации «Методический центр немцев Омской области».

Своим мнением поделилась одна из участниц акции Бахыт Куандыкова:

«Второй раз я принимаю участие в диктанте по немецкому языку "Tolles Diktat". Я считаю эту акцию важной для тех, кто изучает языки, интересуется культурой немецкоязычных стран, кто сам является российским немцем в нашей многонациональной стране, для того, чтобы проверить и оценить свои знания. Возможно, для кого-то это станет толчком для изучения немецкого языка. Сегодняшнее мероприятие мне запомнилось в первую очередь чтецом - Натали Иордан. Она очень грамотно, точно и ясно читала текст, что играет важную роль при написании диктанта по иностранному языку. Также стоит отметить хорошую организацию акции. Не было никаких сложностей, задержек, ведь с нами параллельно писали некоторые участники на платформе GoogleMeet. Насколько я поняла, текст был написан про то, как российские немцы основались в нашей стране, а именно в Сибири. Ещё с указа Екатерины II в 18 веке началось великое переселение немцев. Постепенно русские немцы появились в Сибири, а именно в Омске, здесь был упомянут Азовский немецкий национальный район, и на Алтае немецкое село Гальбштадт. Российские немцы сумели сохранить свою культуру и традиции. Этому способствовало то, что они жили компактными поселениями в сельской местности и придерживались своей религии. Вот, что мне удалось узнать из сегодняшнего диктанта. Для меня это очень интересно, я не только вспомнила немецкий язык, но и повторила историю переселения народов. В целом, диктант рассчитан на начальный уровень А2, поэтому мне удалось без труда его написать, так как имею большой интерес в изучении немецкого языка и опыт в общении с людьми, разговаривающими на немецком языке.»

В данный момент идет набор на программу дополнительного образования «Разговорный немецкий язык» с носителем языка, Натальей Иордан.