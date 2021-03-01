В Омске раскрыли серию краж из автомобилей

Омич за месяц обчистил 3 машины и заработал 28 тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнее время в полицию обратились несколько человек из Кировского округа, сообщив о кражах из автомобилей. Объединяло все случаи то, что машины были припаркованы в районе улицы Дианова, и все они были отечественного производства. У одно из автомобилистов пропали пила и топор, у второго магнитола и набор инструментов, у третьего сняли только дорогую магнитолу. Суммы ущерба составили 6, 10 и 12 тысяч соответственно.

В одной из машин омич забрал набор инструментов. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Осматривая места преступления полиция нашла одинаковые следы обуви. Это указывало на то, что преступления совершил один и тот же человек. Злоумышленник специально выбирал авто без сигнализации, чтобы проще проникать в салон.

После обыска воришка оставлял жуткий беспорядок в салоне. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Оказалось, что к кражам причастен 27-летний местный житель. Технику он сдал в ломбарды, а инструменты спрятал. Сейчас все имущество найдено и его вернут владельцам, сообщили в пресс-службе УМВД. На омича завели уголовное дело за кражу, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.