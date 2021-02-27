В Омском ГАУ открылась специализированная аудитория «Хирургические патологии продуктивных животных»

26 февраля в Институте ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ прошла торжественная церемония открытия специализированной аудитории «Хирургические патологии продуктивных животных». На средства агрохолдинга в аудитории выполнен косметический ремонт, приобретена мебель (парты, стулья, шкафы), мультимедийное оборудование, интерактивные стенды и хирургический стол.

Предприятие и Омский аграрный университет давно сотрудничают в вопросах подготовки молодых специалистов, и компания приняла решение о современном оснащении одной из аудиторий факультета ветеринарной медицины, чтобы студенты получали максимально глубокие знания и навыки в области современных технологий лечения, диагностики и профилактики болезней животных. Помимо этого, в данной специализированной аудитории пройдут повышение квалификации преподаватели факультета ветеринарной медицины и специалисты предприятий агропромышленного комплекса Омской области.

В церемонии открытия специализированной аудитории приняли участие ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Михайлович Филонов, генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Николаевич Мамонтов, исполнительный директор племзавода «Юбилейный» Денис Анатольевич Пирожков, проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ Светлана Юриевна Комарова, и.о. директора Института ветеринарной медицины и биотехнологии Михаил Васильевич Заболотных, декан факультета ветеринарной медицины Светлана Владимировна Чернигова, профессорско-преподавательский состав и студенты факультета.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась ректор Омского ГАУ, отметив, что «Открытие таких специализированных аудиторий - это не только создание комфортных условий для обучения наших студентов, но и еще популяризация жизни на селе и престижность аграрных профессий. В такой аудитории студенты будут получать профессиональные компетенции, знания, умения в области ветеринарии, хирургии, у них начнет развиваться врачебное мышление, и они будут сами ставить диагноз, вырабатывать протоколы лечения и принимать решение».

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области отметил: «Это знаковое событием и говорит о том, что наши выпускники востребованы не только на территории Омской области, но и за ее пределами, в том числе в Тюменской области. Сегодня агрохолдинг «Юбилейный», вложившись в открытие аудитории, думает о будущем своего предприятия, о молодых кадрах, которые должны двигать производство. Тот багаж знаний, что дает Омский ГАУ, очень высокий и то, что коллеги из соседнего региона обратили на это внимание и дальше готовы сотрудничать с университетом, говорит о многом».

Генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» рассказал о тесном и многолетнем сотрудничестве с Омским аграрным университетом. За время сотрудничества на предприятие поступило 15 ветеринарных врачей на прохождение производственной практики, некоторые из них успешно работают на предприятии. «Хочу сказать, что выпускники Омского ГАУ - лучшие, особенно ветеринарные врачи, которые обладают знаниями и настроены на результат. Мы готовы и дальше тесно сотрудничать с университетом, принимать студентов, молодых специалистов, обучать молодых людей по целевому направлению».

После церемонии открытия состоялся круглый стол «Развитие АПК России глазами молодых». С докладами выступили студенты факультета ветеринарной медицины. Алина Станкевич сделала краткий и информативный обзор «Свиноводство в России», Дмитрий Киреев рассказал об особенностях профессиональной деятельности ветеринарного врача в условиях свиноводческого комплекса, а Юлия Якушина поделилась своими впечатлениями о производственной практике на агрохолдинге «Юбилейный». Выступления будущих ветеринарных врачей вызвали большой интерес.

Также участники круглого стола, студенты факультета ветеринарной медицины, воспользовались возможностью и задали много вопросов по условиям практики, по возможностям трудоустройства на предприятие Юлии Ильиничне Степановой, заместителю генерального директора по персоналу агрохолдинга «Юбилейный», на которые получили подробнейшие ответы. В завершение мероприятия были подведены итоги и принята резолюция о дальнейшем сотрудничестве с агрохолдингом «Юбилейный».