Бойцы Штаба студенческих отрядов Омского ГАУ приняли участие в праздновании Дня российских студенческих отрядов

Это первое в России здание подобного формата, которое станет местом для свободного самовыражения подростков и молодежи. Торжество состоялось символично 17 февраля – в День российских студенческих отрядов. После презентации музея началась торжественная часть празднования Дня РСО и подведение итогов 2020г.

В результате знамя лучшего регионального отделения получили отряды Омской области. Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков поблагодарил центральный штаб за высокую оценку деятельности и пожелал дальнейших успехов.

Победу Омского регионального отделения прокомментировала специалист по учебно – методической работе Омского ГАУ, а по совместительству член правления Омского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Екатерина Кульская:

«Для нас это была неожиданная победа, так как весь этот сложный год наш штаб работал не на рейтинговые показатели, а на то , чтобы сохранить численность и трудоустроить всех бойцов. Поэтому особенно приятно получить знамя лучшего регионального отделения именно в такой непростой год не только для нас, но и для всего мира. Спасибо каждому бойцу, который выложился на все 100% в подготовительном периоде и в третьем трудовом семестре».

20 февраля на территории Омской крепости прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня РСО. В рамках праздника прошел конкурс на самую лучшую фотозону. Тематикой фотозон стал Год науки и технологий. На выставке, которая разместилась перед штабом студенческих отрядов на территории Омской крепости, развернулась масштабная аллея из самых разнообразных фотозон. Наши отряды продемонстрировали красочную экспозицию с изображением символов различных наук и рассказали, как они связаны со студенческими отрядами, а также показали символ нашего университета – крокодила Гошу.

Главным событием дня стала передача знамени лучшего регионального отделения РСО из рук губернатора Омской области, председателя правительства Александра Леонидовича Буркова командиру штаба студенческих отрядов Омской области Яну Владимировичу Популову.

Также гостями праздника стали заместитель председателя регионального правительства Татьяна Васильевна Дернова, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Оганесович Крикорьянц.

Своими впечатлениями делится и.о. командира ЛСО «Земфаковец», студентка землеустроительного факультета Оксана Вересовая:

«Несмотря на холод, было безумно весело и интересно. Хоть я и находилась на таком мероприятии впервые, уже успела проникнуться атмосферой отрядов. Меня переполняло чувство гордости за то, что наш штаб стал лучшим и я являюсь частью этой большой, дружной семьи».