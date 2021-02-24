19 февраля в Цифровом ситуационном центре Омского ГАУ состоялся Международный симпозиум по применению цифровых технологий в АПК.

В его работе приняли участие специалисты из Германии, Индии, Китая, республики Казахстан, сотрудники ведущих университетов России (МГУ имени М.В.Ломоносова, Высшей школы экономики), аграрных вузов 10 субъектов Сибирского федерального округа, а также представители органов власти.

Основными темами обсуждения стали: цифровые двойники биологических активов, предиктивная аналитика, карбоновый след, селекция и генетика сельскохозяйственных культур и животных, основанные на цифровых данных. Это то, над чем работают сегодня все аграрные вузы и научные учреждения. Совместно с экспертами и спикерами участники симпозиума определили точки роста и направления эффективного взаимодействия.

Открыла встречу ректор Омского ГАУ, д.э.н., профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она отметила, что масштабное мероприятие на данную тематику проводится в вузе впервые. «Мировая пандемия, безусловно, усиливает значение цифровых технологий во всех сферах жизни общества и отраслях экономики. Цифровые технологии повышают эффективность производства, обеспечивают экологическую, экономическую и экологическую устойчивость», - отметила руководитель университета.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег Леонтьевич Колесников подчеркнул важность цифровизации сельского хозяйства, отметив, что есть предприятия в регионе, которые уже идут в ногу со временем. По его мнению, аграрный симпозиум даст импульс также тем, кто ищет возможности применения цифровых технологий в АПК.

Первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Максим Юрьевич Сушков рассказал о создании цифровой платформы сельского хозяйства Омской области, которая была реализована в 2019 году, в 2020 году на ее основе создана дополнительная площадка по продаже сельскохозяйственной продукции.

Алексей Валерьевич Белошицкий, исполнительный директор Центра компетенций НТИ по направлению « Технология хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В.Ломоносова в своем докладе отметил: «Цифровизация – это новая необходимость как с точки зрения качества данных, так и с точки зрения их оценки и прогнозирования».

Индийский университет Адамас, г. Калькутта представлял директор международного департамента, профессор Паримал Бисвас. Он поблагодарил Омский ГАУ за подписание меморандума о сотрудничестве, в том числе и в сфере цифровизации сельского хозяйства.

Стоит отметить, что доклады на симпозиуме носили практико-ориентированный характер: от внедрения конкретных технологий или платформ до коммерциализации технологий.

«Применение цифровых технологий в селекции пшеницы», Шаманин Владимир Петрович – директор Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ, д. с.-х. наук, профессор, ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

«Оценка экологических отпечатков в сельском хозяйстве», Помогаев Виталий Михайлович, проректор по экономике и информатизации, к. э. н., доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

«Коммерциализация университетских разработок», Тростьянский Сергей Сергеевич, заместитель директора, Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Цифровые технологии, применяемые компанией GRIMME в растениеводстве», Константин Нидерквель, представитель компании GRIMME, Германия.

«Цифровая платформа предиктивной аналитики агромашин», Ревякин Павел Игоревич, начальник управления информационных технологий, ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

«Новые цифровые генетические технологии в молочном животноводстве», Ковалевский Ростислав Александрович, директор по инновациям, Перова Наталья Альвиановна, директор Центра компетенций молочного животноводства, группа компаний «ЭФКО».

«Цифровая ферма и новые возможности в образовании», Косенчук Ольга Виталиевна, декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации, к. с.-х. н., доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

Аграрный симпозиум вызвал живой интерес слушателей, были заданы вопросы, на некоторые из них спикеры и эксперты дали ответы в студии, а на другие - ответы будут подготовлены и опубликованы в телеграмм-канале Омского ГАУ.

В завершение участники Международного симпозиума подвели итоги и обменялись мнениями.