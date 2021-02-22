Омский ГАУ принял участие в онлайн-презентации вузов Омской и Челябинской областей в странах СНГ

Мероприятие было организовано на платформе Zoom представительством Россотрудничества в Республике Казахстан (г. Нур-Султан), Новосибирским государственным университетом, межвузовским центром международного образования «NICE» (г. Новосибирск), параллельно велась трансляция на видеохостинге YouTube.

В онлайн-встрече принимали участие представительства Россотрудничества в Киргизии (г. Бишкек), представительства Россотрудничества в Таджикистане (г. Душанбе), представительства Россотрудничества в Армении (г. Ереван) и университеты Омской и Челябинской областей.

Омский ГАУ на встрече представляла директор Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Карпук Любовь Михайловна. Она рассказала об университете, о факультетах и направлениях подготовки, количестве бюджетных мест. Также участники узнали о новом в правилах приема в университет и процедуре подачи документов для иностранных граждан в приемную комиссию в 2021 году.