В Омском ГАУ прошла игра «Карьера» для обучающихся выпускного курса агротехнологического факультета

Модераторами игры выступили ответственные за трудоустройство выпускников Кузьмина С.П. и Шевченко Н.Ю. Обучающиеся активно вступали в спор за получение лучших вакансий, стараясь избегать трудных жизненных ситуаций. В свободной обстановке каждый из ребят чувствовал реакцию общества, которая помогала строить дальнейшие планы. В итоге профессиональная карьера сложилась у самых активных участников игры. Все участники проанализировали «прожитую жизнь», объяснили собственную удовлетворенность или неудовлетворенность сложившимся выбором. Лучше узнали о деловых и личных качествах друг друга. Подводя итог, сделали вывод, что моделирование карьеры в игровой форме было полезно, так как позволит ребятам быть более успешными в реальной жизни и адаптированными к рынку труда.