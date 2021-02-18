Волейболистки Омского ГАУ заняли II место

На приглашение СибГУФКа откликнулись пять команд. Три команды вузов и команда спортивной школы «Омичка». В сложившемся положении с карантином, отсутствии соревновательной практики волейболисткам предстояло показать всё свое мастерство.
Команда Омского ГАУ с первой игры показала хорошую игру, проиграв только одну встречу. Наши волейболистки заняли второе место.
Места распределились следующим образом:
1 Спортивная школа «Омичка»
2 Омский ГАУ
3 СибГУФК
4 ОмГТУ
5 ОмГУПС
Евгения Данилова, студентка агротехнологического факультета была признана лучшим игроком турнира в составе нашей команды.
Соревнования стали хорошим этапом в подготовке команды к зональным соревнованиям летней Универсиады Минсельхоза России, которые пройдут в г. Кемерово с 17 по 21 мая.
Поздравляем команду и тренера Амину Есову с успешным выступлением!