Волейболистки Омского ГАУ заняли II место

На приглашение СибГУФКа откликнулись пять команд. Три команды вузов и команда спортивной школы «Омичка». В сложившемся положении с карантином, отсутствии соревновательной практики волейболисткам предстояло показать всё свое мастерство.

Команда Омского ГАУ с первой игры показала хорошую игру, проиграв только одну встречу. Наши волейболистки заняли второе место.

Места распределились следующим образом:

1 Спортивная школа «Омичка»

2 Омский ГАУ

3 СибГУФК

4 ОмГТУ

5 ОмГУПС

Евгения Данилова, студентка агротехнологического факультета была признана лучшим игроком турнира в составе нашей команды.

Соревнования стали хорошим этапом в подготовке команды к зональным соревнованиям летней Универсиады Минсельхоза России, которые пройдут в г. Кемерово с 17 по 21 мая.

Поздравляем команду и тренера Амину Есову с успешным выступлением!