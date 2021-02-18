В Омском ГАУ обсудили возможности международного научного сотрудничества

Эпидемия коронавируса остановила весь мир: одни организации оказались полностью закрыты, другие были вынуждены серьезно перестраиваться. И наука никогда не стоит на месте, но серьезно стал меняться подход к научным исследованиям и необходимость рассматривать новые направления как междисциплинарного, так и международного сотрудничества.

Именно вопросам развития научного международного партнерства и был посвящен организованный отделом международных связей Омского ГАУ 11 февраля круглый стол с ответственными по научной и международной деятельности на факультетах.

Отделом был представлен обзор основных международных университетов с приоритетными направлениями по исследованиям; проанализированы программы и фонды, ориентированные на развитие международного сотрудничества в области научных исследований, представлены тенденции международных исследований в аграрном секторе.

Дополнительно обозначены предложения, поступившие от зарубежных вузов по кооперации усилий в рамках отдельных научных направлений. Так, Эстонский университет естественных наук предложил тему по изучению зоопланктона как показателя уровня изменения климата. Проблемы получения биологически активных комплексов из растений рода Verbascum готовы совместно с нашим университетом исследовать ученые Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. Белорусский государственный аграрный технический университет одним из приоритетов выделяет исследование в области инновационно-технологического оборудования молочных ферм и управления дойным стадом.

Отдел международных связей обозначил общие направления и подходы к формированию научных связей международного уровня и готов оказать содействие в организации первоначальных коммуникаций с учеными из разных стран.