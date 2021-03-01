Более 41 тысячи зараженных: Омская область перешагнула очередной порог по количеству заболевших коронавирусом

В Омской области ковидом заразились уже более 41 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки выявили 103 больных коронавирусом. В легкой форме болезнь протекает у 74 омичей, а остальным 29 пациентам пришлось отправиться в ковидные госпитали. Общее число заразившихся в Омске достигло 41 044 человек.

Выздоровели за день всего 64 омича. С начала наблюдений в регионе вылечились 30 334 человек.

К сожалению, ковид продолжает уносить человеческие жизни. За сутки медики констатировали 4 смерти. Всего за период пандемии в регионе насчитали 1 222 летальных исхода.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 72, Крутинский район – 7, Москаленский, Шербакульский районы – 4, Калачинский, Любинский, Марьяновский, Одесский районы – 2, Азовский, Большереченский, Нижнеомский, Нововаршавский, Оконешниковский, Таврический, Тевризский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.