В Омске стали меньше подделывать деньги

В 2020 году в Омске нашли на 22 фальшивки меньше, чем годом ранее. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Банке России подвели итоги 2020 года и подсчитали, сколько фальшивых купюр выявили на территории Омской области. В ведомстве подсчитали, что в прошлом году в Омске нашли 236 подделок. Чаще всего фальшивки находили среди 5000, их было 171 подделка, и 1000, их подделывали 45 раз. Общая сумма выявленных поддельных денег составила 921 тысячу рублей.

- Будьте внимательны при расчетах наличными деньгами. Запомните, по каким признакам можно определить подлинную купюру, и проверяйте одновременно хотя бы три–четыре признака. Если появились сомнения, отнесите купюру в любой коммерческий банк, там экспертизу проведут бесплатно. Никогда не пытайтесь рассчитаться поддельной банкнотой — это уголовное преступление, - напоминает управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Вот пять простых признаков, по которым можно отличить настоящую купюру от подделки:

1. Эффект перемещения цифр на защитной нити

2. Водяной знак на правом чистом поле

3. Изображение букв РР на декоративной ленте (видно только под острым углом)

4. Герб должен переливаться более светлой линией

5. На пестром поле с лицевой стороны переливающиеся полосы (видны при наклоне)