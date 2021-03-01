Райффайзенбанк назначен кастодианом депозитарных расписок «Ленты»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» (МКПАО «Лента») назначила Райффайзенбанк кастодианом по программе своих глобальных депозитарных расписок, которые торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Акции международной компании, на которые выпущены расписки, также будут торговаться на Московской бирже.

Изменение кастодиального банка – одна из стадий процесса редомициляции кипрской LENTA PLC в Российскую Федерацию, которая была ободрена акционерами «Ленты» 22 июля 2020 года. Депозитарием программы выступает Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA).

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач крупных компаний. Мы имеем большой опыт работы с программами депозитарный расписок на российском рынке, обеспечивая скорость конвертации расписок и защиту прав инвесторов. Мы благодарны компании «Лента» и DBTCA за доверие и желаем им успехов», - сказала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка.