Омский ГАУ стал главной стартовой площадкой массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021»

Сибирский мороз не стал помехой ни для организаторов «Лыжни», ни для любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. Более 4000 человек вышли на лыжню в Полтавском, Калачинском, Тюкалинском, Любинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Одесском, Саргатском, Азовском, Омском, Тевризском, Горьковском, Оконешниковском, Муромцевском и Шербакульском районах. Главный старт, который традиционно состоялся на территории Омского государственного аграрного университета, собрал около 2000 участников.

Перед началом самого массового спортивного праздника омичей поприветствовал губернатор Александр Леонидович Бурков, пожелав всем хорошего старта, легкого скольжения и отличного настроения:

«В следующем году «Лыжня России» отметит сорокалетие. Но если вы спросите, сколько лет лыжам, то историки утверждают, что они были изобретены гораздо раньше, чем колесо. Наши предки использовали их для охоты, для передвижений на дальние расстояния. Говорят, на лыжах можно пройти до 400 км в день. На нашем празднике дистанции, конечно, намного меньше. Но важно, что они объединяют людей. Только в Омской области на «Лыжню России» заявились больше шести тысяч человек. В целом по стране выйдут на лыжню около четырехсот тысяч человек из семидесяти трех регионов. Приятно, что среди нас люди разных возрастов и профессий, здесь целые семьи и трудовые коллективы, профессиональные спортсмены, простые любители и ветераны. Но каждый из нас получит заряд бодрости и хорошего настроения!»

Открылись соревнования VIP-гонкой, которая включена в программу «Лыжни России» с 2002 года. В ней приняли участие члены областного правительства, администрации Омска, руководители министерств и ведомств, депутаты Законодательного Собрания Омской области и Омского городского Совета, известные спортсмены и ветераны спорта.

Первым финишную черту в этом забеге уже не в первый раз пересек глава регионального министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Андрей Васильевич Посаженников, выпускник ОмГАУ 2006 года.

Владимир Николаевич Кумпан, канд. с/х наук, директор учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ показал отличный результат в VIP- забеге, заняв 3 место.

Взрослые спортсмены 2002 года рождения и старше соревновались на 10-ти километровой дистанции. Она стала самой многочисленной – на нее вышли 1128 лыжников. У мужчин гонку выиграл Алексей Казыдуб, выпускник землеустроительного факультета Омского ГАУ.

«Хорошо стартовали, шли по дистанции плотной группой. Только после последнего спуска начали потихоньку разбиваться. Ну и на финише буквально доли секунды нас разделяли. Мы тут все друзья – товарищи, с 2005 года участвуем в этих соревнованиях постоянно. «Лыжня России» – прекрасные старты, радующие своей массовостью, атмосферой, возможностью встретиться с друзьями. Ну и победить, конечно, приятно!»