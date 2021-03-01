Утюги вынесли в дамских сумочках: Три омички ограбили магазин бытовой техники

Украденный набор вполне мог бы выполнить роль подарка на 8 марта. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске задержали трех женщин, подозреваемых в раже из магазина оргтехники. Накануне к наряду полиции, дежурившему в районе бульвара Архитекторов, обратился запыхавшийся молодой человек. Он объяснил, что преследует трех женщин, которые украли технику из магазина. Менеджер указал, куда они направлялись, и полицейские быстро задержали трех омичек. Оказалось, что 41-летняя женщина и две ее 28-летние приятельницы вынесли из магазина два утюги, электробритву и сковороду. Все это женщины смогли вместить в дамские сумки и выйти из магазина. Но скрыться им не удалось. Менеджер заметил кражу и отправился в погоню.

Как уточнили в пресс-службе полиции, все женщины уже были судимы за кражи. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлением.