В Студенческом дворце культуры Омского ГАУ прошел квест «Веселые науки без скуки»

В нём приняли участие 6 команд. Ребятам предстояло выполнить различные задания на семи станциях: «Ветеринария», «Экономическая», «Агротехнологическая», «Водохозяйственная», «Агрохимия», «Землеустроительная».

Выполнив основное задание, ребята могли заработать дополнительные баллы, ответив на вопросы. Каждая команда проявила креативность, сообразительность и даже смогла проверить свою интуицию и силу.

Ребята показали командную работу, как говорится: «Хочешь идти быстро - иди один, хочешь идти далеко - иди с командой!»

После подведения итогов места распределились следующим образом: 1 МЕСТО - команда «ЗВЕЗДНАЯ МОЛОДОСТЬ», экономический факультет 2 МЕСТО - команда «РАДИОАКТИВ», факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования 3 МЕСТО - команда «ЭВРИКА», землеустроительный факультет.

Диплом участника получили: Команда «БАНКА ЛАВРОВ», агротехнологический факультет Команда «Non Stop», землеустроительный факультет Команда «УЛЬТИМАТУМ», факультет технического сервиса в АПК.

Все команды получили сувенирную продукцию с символикой Омского ГАУ. Мы от всей души поздравляем победителей и участников! Желаем новых побед и достижений!