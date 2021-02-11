В Омском ГАУ отметили День российской науки

Открыла торжественное мероприятие ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Руководитель вуза поздравила собравшихся с профессиональным праздником, отметила достижения научного сообщества университета и подчеркнула:

«Благодаря слаженной работе администрации, ученых и партнеров, Омский ГАУ с шестью научно-иновационными проектами вошел в научно-образовательный центр Омской области мирового уровня. Растет количество объектов интеллектуальной собственности, разработанных учеными вуза, по этому показателю мы занимаем 3 место в рейтинге Министерства сельского хозяйства РФ, а главное, они востребованы в агробизнесе».

Далее ректор вручила награды: почетным званием "Почетный работник агропромышленного комплекса России" за значительный вклад в развитие образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности отмечена Наталья Борисовна Гаврилова, доктор технических наук, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии; почетным званием "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" за добросовестный труд в сфере образования отмечена Наталья Александровна Пархоменко, канд. с.-х. наук, доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования.

Почетной грамотой правительства Омской области за высокое профессиональное мастерство награждены Ольга Николаевна Крюкова, кандидат экономических наук, начальник центра информационно-аналитической работы и поддержки организационного развития службы управления делами ректората и организационным развитием.

Благодарственное письмо администрации города Омска за многолетний безупречный труд было вручено Наталье Анатольевне Погореловой, кандидату биологических наук, доценту кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии.

Почетной грамотой администрации города Омска за многолетний безупречный труд была отмечена Татьяна Владимировна Бойко, доктор ветеринарных наук, заведующая кафедрой диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Олеговна Машинская поздравила ученых Омского ГАУ с Днем российской науки и выразила слова благодарности за огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Благодарственными письмами регионального министерства за успехи в трудовой деятельности были награждены: Дмитрий Сергеевич Нардин, кандидат экономических наук, начальник научного управления; Павел Игоревич Ревякин, начальник управления информационных технологий.

«Хочется отметить, что уже сегодня в нашей стране запущен ряд крупных программ, связанных непосредственно с развитием сельского хозяйства. Отрадно, что их участником является Омский ГАУ, внедряющий передовые разработки в сфере генетики и селекции сельскохозяйственных культур в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными организациями», - отметил заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Игорь Вячеславович Лукьянов.

Благодарственным письмом губернатора Омской области за многолетний безупречный труд и высокое профессиональное мастерство был отмечен Владимир Петрович Шаманин, доктор с.-х.наук. Благодарственным письмом министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области награждена Екатерина Анатольевна Асташова, к.э.н, завкафедрой менеджмента и маркетинга. Почетной грамотой того же министерства награждены: Юлия Александровна Азаренко, к. с.-х.наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения, Тарас Владимирович Герунов, к.б.н., Ольга Виталиевна Косенчук, к.с.-х.наук, декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации; Елена Александровна Молибога, доктор технических наук, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии; Инна Владимировна Потоцкая, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства; Светлана Владимировна Чернигова, доктор ветеринарных наук, декан факультета ветеринарной медицины; Марат Рахимбердиевич Шаяхметов, кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения.

Дипломами «Лучшая научная школа 2020 года» за высокие достижения были награждены : научная школа «Биотехнология комбинированных молочных продуктов специального назначения», руководитель, доктор технических наук, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Наталья Борисовна Гаврилова ; научная школа «Развитие инфраструктуры и рыночной экономики АПК», руководитель, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Виктор Федорович Стукач; научная школа «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур им. профессора С. И. Леонтьева», руководитель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Владимир Петрович Шаманин.

Памятными подарками ректор наградила студентов, отличившихся в научной деятельности: Романа Чернова - финалиста конкурса УМНИК, аспиранта агротехнологического факультета; Екатерину Жарикову - финалистку конкурса УМНИК, аспирантку факультета ветеринарной медицины; Савелия Мещерякова - финалиста конкурса УМНИК, аспиранта факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; Владимира Недоходова - студента факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации.

Своими зажигательными и яркими номерами поздравили с праздником творческие коллективы студенческого дворца культуры: студия художественного слова "Scaene", студия эстрадного вокала «Автограф», солистка ансамбля народного танца «Забава» Екатерина Зимина, вокально-инструментальный ансамбль «Сибирский марш», коллектив современного танца «Team Spirit».