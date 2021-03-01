Омичка убила безногого инвалида из-за бардака в доме

Женщина оказалась сильно недовольна состоянием дома и избила его хозяина скалкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В холоднокровном убийстве инвалида подозревают 31-летнюю жительницу Калачинска. По версии следствия, инцидент произошел 27 февраля 2021 года. В доме погибшего собралась компания приятелей из трех женщин, среди которых была и подозреваемая, и одного мужчины. Во время застолья после употребления алкоголя женщина стала предъявлять хозяину дома претензии из-за бардака. Она потребовала от мужчины сделать прямо сейчас уборку и выбросить мусор. Погибший отказался выполнить ее просьбу, ссылаясь на состояние здоровья: мужчина был инвалидом с ампутированной ногой. Тогда подозреваемая несколько раз ударила мужчину скалкой по голове. Чтобы бесчувственное тело не омрачало застолье, хозяина дома скинули в погреб.

Позже один из гостей обнаружил, что хозяин дома в погребе умер. Гости вызвали полицию, но решили представить все, как несчастный случай. Следователям они рассказали, что мужчина споткнулся, упал в погреб и ударился головой. Но полицейские быстро выяснили, что это не так. Сейчас следствие продолжается, выясняются обстоятельства совершения преступления, уточнили в пресс-службе следственного комитета. Подозреваемую намерены заключить под стражу до конца следствия.