Сразу несколько побед одержали лыжницы Омского ГАУ

В эти выходные спортсмены – россияне порадовали зрителей призовыми местами на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, чемпионате Европы по биатлону, на знаменитом Международном марафоне из серии Ski-Classiсs на 70 км «Марчалонга».

Студенты Омского ГАУ активно участвуют в лыжном движении в нашем городе. Лыжные соревнования, посвященные памяти нашего земляка Николая Петровича Бударина, Героя Советского Союза, чье имя носит одна из улиц Омска, проводятся ежегодно. Николай Петрович Бударин в годы Великой Отечественной войны участвовал в самых важных для Победы над фашизмом сражениях — под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра. К тому же он был страстным физкультурником и сыграл большую роль в развитии спорта в нашем городе и Омской области.

Соревнования прошли в парке культуры и отдыха «Советский» в воскресенье, 31 января. Участниками традиционных лыжных гонок (впервые соревнования, посвященные памяти Героя Советского Союза Николая Петровича Бударина, были проведены в 1944 году) стали представители спортивных школ, спортивных клубов и организаций, высших учебных заведений.

III место в своей возрастной группе заняла Баскаль Елена, студентка факультета ветеринарной медицины 101 группы. Поздравляем Елену, тренера Терехину Ирину Владимировну с призовым местом, а также родителей спортсменки. Папа -Александр Яковлевич и мама -Татьяна Александровна стали первыми наставниками и проводниками в спортивную жизнь, привили любовь к лыжам и здоровому образу жизни.

На базе Омского ГАУ 31 января также прошли соревнования по лыжам в память о заведующем кафедрой физкультуры и спорта, тренере и преподавателе Омского сельскохозяйственного института Веселове Дмитрии Васильевиче, возглавлявшем с 1987 по 1992 годы лыжный клуб «Омич». В своей возрастной категории победительницей стала студентка 4 курса землеустроительного факультета Златослава Надточий, активная участница волонтерского движения, одна из победителей университетского конкурса «Студент года». Поздравляем Златославу!

Надеемся, что обучающиеся Омского ГАУ будут сохранять традиции клуба, а также радовать нас своими успехами на лыжне!