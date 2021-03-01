Два омича посреди зимы отправились в Казахстан по атласу дорог СССР

Омичи отправились в путешествие без необходимого снаряжения по старым картам. Фото: pikabu.ru

Об отчаянной паре друзей из Омска рассказали пользователи соцсетей. С ними повстречался один из автомобилистов на трассе Петропавловск – Жезгазкан уже на территории Казахстана. Погода была не благоприятной для дальних путешествий: мороз -28 и сильный ветер со снегом. Бесстрашные омичи на красных жигулях обогнали очевидца, а через несколько километров оказались в кювете. Машину перевернуло, но сами приятели остались целы. Автомобилист решил остановиться и помочь омичам.

- Рядом с перевернутой машиной два ошалевших парня в пиджаках. Остановился, конечно. Залезли они погреться, оказалось, едут из Омска в Шымкент. Без троса, без домкрата, и даже без теплой одежды. В общем, рисковые парни, - написал автор поста.

Мужчины дождались еще одной машины и все вместе смогли таки перевернуть жигули и вытащить их на дорогу. Авто даже завелось и омичи уже собрались продолжить путь. Очевидец поспешил предупредить друзей, что дорога скоро закончится и в Шымкент они не попадут. На что один из омичей ответил:

- Как не приедем? - возмутился незадачливый пассажир, кутаясь в свой пиджачок. - Вот у нас атлас автомобильных дорог СССР, никогда нас не подводил. В общем, спасибо, братья, за помощь, дальше мы сами разберемся.

По данным сервиса Яндекс.Карты омичи все же смогут добраться до Шымкента.

В комментариях пользователи поражаются безрассудности и отваге двух приятелей. Кто-то даже проверил их маршрут через Яндекс.Карты. Сервис показал, что зимнее путешествие омичей в пиджаках может закончиться успешно.