Награждение сотрудников и обучающихся Омского ГАУ благодарственными письмами Президента Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина

История этого дня в России началась в XVIII веке. 25 (12) января 1755 года, в день памяти святой Татьяны, Императрица Елизавета Петровна подписала указ, представленный графом И.И. Шуваловым, об учреждении Московского университета. Во имя Татьяны был освящен храм при университете.

В связи с празднованием Дня российского студенчества благодарственными письмами и грамотами за отличную учёбу, активное участие в жизни университета, а также реализацию волонтёрских проектов и помощь в период пандемии Фондом развития Омской области им. С.И. Манякина были награждены 90 студентов-активистов из аграрного, медицинского, педагогического и технического университетов.

В Омском ГАУ с 25 по 28 января прошла серия мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества. В эти праздничные дни состоялось награждение сотрудников и обучающихся благодарственными письмами Президента Фонда развития Омской области имени Сергея Иосифовича Манякина.

По согласованию с депутатом Законодательного собрания Омской области, президентом фонда развития Омской области им. С.И. Манякина Степаном Степановичем Бонковским ректор, доктор экономических наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова на заседании Ученого совета университета 27 января наградила 9 сотрудников благодарственными письмами за активную жизненную позицию, личный вклад в реализацию молодежной политики и участие в социально значимых мероприятиях на территории Омской области и в связи с празднованием Дня российского студенчества: Акимочкину Наталью Константиновну, старшего преподавателя кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Кошкарева Максима Васильевича, доцента кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Христича Вячеслава Викторовича, доцента кафедры агрономии, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Бутакову Лидию Ефстафьевну, администратора учебного корпуса №2 ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Прокопова Сергея Петровича, доцента кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК; Черткову Лейлю Камиловну, заведующую студенческим общежитием № 11 ФГБОУ ВО Омский ГАУ; Семерикову Любовь Анатольевну, заведующую студенческим общежитием № 10 ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

28 января на панельной дискуссии «На пути к успеху» Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике вручила благодарственные письма 12 активистам из числа обучающихся Омского ГАУ: Зиминой Екатерине, студентке 4 курса землеустроительного факультета; Лысенко Алесе, студентке 2 курса агротехнологического факультета; Рубцовой Вере, студентке 3 курса агротехнологического факультета; Зелинской Анастасии, студентке 3 курса факультета ветеринарной медицины; Хоркуш Дарье, студентке 4 курса агротехнологического факультета; Захаровой Светлане, студентке 4 курса землеустроительного факультета; Астанину Роману, студенту 3 курса отделения биотехнологий и права Университетского колледжа агробизнеса; Бояршиной Юлии, студентке 3 курса землеустроительного факультета; Миннибаеву Айрату, студенту 2 курса землеустроительного факультета; Киреевой Софии, студентке 2 курса агротехнологического факультета; Самсонову Геннадию, обучающемуся 2 курса магистратуры факультета технического сервиса в АПК; Коваленко Александру, аспиранту 1 года обучения.

«Спасибо большое, мой любимый вуз -Омский ГАУ! Я очень горжусь, что получила такую награду!!! И счастлива!» - такие слова высказала Вера Рубцова по поводу своего награждения.