Омские дорожники пообещали убрать снег и наледь

Убирать колеи и наледь начнут ночью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже не одну неделю в Омске горожане обращают внимание на то, что снег и наледь на дорогах становится настоящей проблемой. Погода тоже не дает расслабиться: 30-градусные морозы сменяются резким потеплением и сильными метелями.

В начале марта синоптики обещают благоприятную погоду, поэтому сегодня дорожных службы начнут в усиленном режиме вывозить с дорог снег. В пресс-службе администрации уточнили, что работы по устранению наледи и колеи будут проводить ночью, чтобы не создавать заторов, днем упор сделают на вывоз снега и очистку остановок и пешеходных переходов.

На дорогах будет работать 415 единиц техники. Сегодня дорожники планируют очистить следующие улицы: ул. Димитрова,ул. 70 лет Октября, ул. Фрунзе,ул. 4 и 5 Ленинградская, ул. Машиностроительная, ул. Новокирпичная, ул. 6-я Станционная,ул. Шебалдина, ул.6 Линия, мост им. 60 лет ВЛКСМ, проспект Мира, ул. Березовая, ул. Ледорезная, ул. Крутой Яр,ул. Бородинская,ул. Герцена,ул.10 лет Октября, ул. Красный Путь, ул. 4-я Челюскинцев.