Стало известно, когда в Омске ожидается потепление

Весна уже не за горами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По традиции начало календарной весны в Сибири еще не означает, что за окнами на самом деле потеплеет. На улице пока по-зимнему морозно, а водители и пешеходы вынуждены пробираться через снежные завалы на дорогах и тротуарах.

Однако синоптики из Обь-Иртышского УГМС обнадеживают: уже совсем скоро и омичи почувствуют приближение настоящей весны.

Потепление начнется уже сегодня, 1 марта. Днем воздух прогреется до -5 градусов.

Ночью 2 и 3 марта все еще будут стоять трескучие морозы – в отдельных районах до -28 градусов. А вот днем уже установятся комфортные -7...-14 градусов.