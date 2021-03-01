В Омской области школьницу увезли в реанимацию с отравлением наркотиками

Девочку увезли в реанимацию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области случилось очередное ЧП с отравлением подростков психоактивными веществами. В этот раз состояние пострадавшей девочки было настолько серьезным, что ее увезли в реанимацию токсикологии.

– В Таврическом районе полицейские проводят проверку по факту отправления 16-летней местной жительницы психоактивным веществом, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Школьнице внезапно стало плохо в автомобиле брата, когда они вместе поехали встречать родителей, возвращавшихся из Омска. Инспектор ПДН выясняет все обстоятельства и причины случившегося.