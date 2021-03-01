В Омской области сгорела машина скорой помощи

Когда произошел пожар в машине никого не было. Фото: Тара-360

Накануне в Тарском районе Омской области загорелась машина скорой помощи. Момент возгорания сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что из салона идет густой дым, но открытого огня не заметно.

В сообществе Тара-360 местные жители рассказывают, что машина принадлежит районной ЦРБ. На фото после пожара видно, что машина не успела выгореть полностью. Снаружи автомобиль выглядит целым, за исключением лопнувших стекол. Насколько пострадал салон не известно. Но он точно покрылся копотью. Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. Очевидцы утверждают, что в момент возгорания в салоне никого не было.