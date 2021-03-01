В Омске оштрафуют управляющую компанию, обслуживающую торговый центр, с крыши которого на людей упал снег

Лед упал на омичей прямо перед входом в здание. Фото: Василий Вахрин

Инцидент произошел днем 22 февраля. В центре Омска с крыши торгового центра «Герцен-плаза» на женщину и ее 8-летнюю дочь упала глыба снега. Девочка, к счастью, не пострадала, а у ее матери медики диагностировали травму головы.

После случившегося, в прокуратуре провели проверку, по результатам которой вынесли представление управляющей компании ООО «Райдер –сервис», которая занимается обслуживанием здания. Именно они должны были следить за уборкой снега с крыши. Также на компанию завели административное дело, по которому им грозит штраф в размере 10 – 20 тысяч рублей.

После проверки представление получила и администрация Центрального округа Омска. По мнению прокуратуры, чиновники должны были тщательнее контролировать благоустройство на территории округа