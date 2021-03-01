Красный Путь утром встал в одну большую пробку

Неприятный сюрприз ждал омичей утром 1 марта. Путь из дома на работу для некоторых занял гораздо больше времени, чем обычно. Особенно это коснулось жителей Нефтяников. Рано утром Красный Путь встал в одну большую пробку. Проезд от СибАДИ до Старозагородной рощи занимал около получаса. Горожане жаловались на это в соцсетях.

По данным сервиса Яндекс-пробки, Омск утром стоял в 8-балльных пробках. Точная причина, почему был такой затор на Красном Пути неизвестна. Очевидцы в соцсетях уверяют, что рано утром тут не работали все светофоры.