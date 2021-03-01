«Поехал в Омск и пропал»: Родные ищут Андрея Булычева из Самары

Андрей Булычев может находиться в Омске. Фото: «Омск Live»

Родные 45-летнего Андрея Булычева из Самары бьют тревогу в соцсетях. По их словам, родственник перестал выходить на связь в субботу, 27 февраля. В последний раз они созванивались с ним в тот день утром.

– Сейчас пропавший может находиться в окрестностях Омска или в самом городе.

Очень нужна помощь в поиске, – говорится в сообщении, размещенном в соцсетях. – В данный момент близкие ничего не знают о его местонахождении. Если кто-то что-то видел, просим сообщить по номеру 8-987-951-13-14 (Алина).