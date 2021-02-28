Пьяные омичи после ДТП подрались с гаишниками и пытались угнать патрульное авто

Троица набросилась на инспекторов. Фото: ВКонтакте

Лихо начала 2021 год компания друзей из Кормиловского района Омской области. Все случилось 1 января. Приятели, как водится, отметили праздник и поехали кататься по району.

В какой-то момент пьяный 20-летний водитель не справился с управлением. Причем сельчанин ранее уже был лишен прав за пьяную езду. Его машина улетела в кювет. Это заметили проезжавшие мимо гаишники. Они попытались выяснить детали происшествия у водителя. Но тот повел себя агрессивно. К месту событий он вызвал двоих приятелей, которые приехали на своей машине тоже пьяные.

В итоге разговор с неадекватами закончился дракой. Троица набросилась на инспекторов. К тому же пытались угнать патрульный автомобиль. Один из приятелей прыгнул в машину ГИБДД, но смог проехать лишь пару метров. Инспектор успел вытащить его на ходу и остановил авто. Как рассказали в пресс-службе омского следкома, на лихую компанию завели уголовное дело. Теперь их будут судить.