Омские скульптуры «Степаныч» и «Дети с пингвинами» попали в число самых необычных в России

Так выглядит скульптура "Дети кормят пингвинов".

Итоги конкурса на самую необычную скульптуру опубликованы на сайте проекта «СкульпТУТУра». В список вошли и два омских памятника. Отличились в конкурсе "Сантехник Степаныч", установленный на Любинском проспекте, и скульптура "Дети кормят пингвинов".

История создания "Степаныча" хорошо известна. Памятник хоть и молодой, но давно стал визитной карточкой Омска. Не зря он установлен на главной исторической улице города. Его в 1998 году создали два архитектора - Сергей Норышев и Виктор Вахитов.

А вот история создания советского памятника "Дети кормят пингвинов" туманна. По одной из версий, она была просто копией такой же скульптуры, установленной в другом городе. В Омске она появилась в далеком 1936 году. Тогда это место называлось сквером "Пионеров". Сейчас же фигура стоит рядом с Успенским собором. Вот что о скульптуре пишут организаторы конкурса.

-Для горожан скульптура служит необычным (вот уж действительно) напоминанием о том, что нельзя забывать своих питомцев. Ещё большей странности изваянию придаёт тот факт, что дети и пингвины — это типовая советская композиция.