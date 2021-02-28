Стал известен соперник омского «Авангарда» по плей-офф

"Авангард" занял второе место на "Востоке".

Завершился регулярный сезон для омского "Авангарда". Наша команда в последней встрече играла против "Барыса" из Нур-Султана. Встреча была важна. "Ястребам" было необходимо сохранить за собой второй место в Восточной конференции. Для этого достаточно набрать одно очко. Однако наша команда выполнила задачу максимум: "Авангард" победил - 5:2. Эта победа стала 500-й в истории КХЛ для омского клуба.

Теперь известен и наш соперник по плей-офф, который стартует уже в марте. В первом раунде "Авангард" будет биться против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Первые матчи состоятся в Балашихе уже 2 и 4 марта.