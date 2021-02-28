На зарплаты из бюджета ушло 2,5 миллиарда Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересные цифры появились в распоряжении СМИ. В министерстве финансов Омской области рассказали, сколько денег уходит из регионального бюджета на содержание наших чиновников. Сумма за год набегает не маленькая.

Всего в регионе чуть больше 3000 чиновников. Их число на год сократилось всего лишь на 65 человек по итогам прошлого года. Всего же на их зарплаты ушло 2,5 миллиарда из казны, как сообщает НГС со ссылкой на минфин. И это довольствие чиновников в виде оплаты труда еще сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом.

Средняя зарплата, которую получали слуги народа в прошлом году не называется. В 2019 году она была на уровне 52,8 тысяч рублей.