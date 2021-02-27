Абсолютно голый омич пробежал по улицам в -30 несколько остановок

Абсолютно голый мужчина пробежал несколько остановок. Фото: ВКонтакте

Очень странного омича заметили жители городка Нефтяников. Рано утром в районе остановок "Советский Исполком" и "Площадь Лицкевича" в 30-градусный мороз бегал абсолютно голый мужчина. Фото необычного пешехода появилось в соцсетях. На снимках видно, что сибиряк абсолютно голый и босиком.

Некоторые омичи в комментариях шутят и смеются. Одни считают, что несколько остановок бедолаги пришлось пробежать после проигрыша в споре. Другие предполагают, что он нетрезв или находится под какими-то веществами. Третьи осуждают шутников и уверены: мужчине нужна медицинская помощь. В такой холод отморозить ноги можно в считанные минуты.