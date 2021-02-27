В Омске анонсировали приезд министра обороны Шойгу

Главу минобороны РФ ждут в Омске 2 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские СМИ анонсировали приезд в наш регион министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее, напомним, в город уже прилетал его заместитель - Юнус-Бек Евкуров. Скорее всего, в этот приезд обсуждались детали визита Сергея Шойгу.

По информации "Комсомолки", самолет с министром обороны приземлится в Омске 2 марта. Программа рабочей поездки Сергея Шойгу пока не раскрывается. Известно, что он встретится с губернатором региона Александром Бурковым. Почти с уверенностью можно ожидать, что посетит министр и площадку на улице Суворова, где строится новое здание для Кадетского корпуса в Омске.

Напомним, недавно стало известно, что возведение проходит не без проблем. Росавиация может признать стройку незаконной, из-за того что объект находится вблизи аэропорта и разрешения на начало работ должны были запросить в Росавиации. Но этого никто не сделал.