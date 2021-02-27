В Омске на Зеленом Острове установят 65-метровое колесо обозрения

Точно такое же колесо сейчас работает в Ростове. Фото: Instagram.com

Накануне реконструкции Зеленого Острова, которая займет не один год, администрация проведет ревизию старых аттракционов. Часть из них демонтируют и спишут. Но в то же время в парке появятся новые. Например, 65-метровое колесо обозрения. Об этом медиа "Трамплин" рассказал управляющий парком Алексей Сокин.

Известно, что колесо обозрения установит омская фирма. Точно такое же уже работает в Ростове. У аттракциона будут закрытые кабинки. Так что кататься на нем можно будет даже в дождь. Будет около 30 кабинок. В каждой установят подогрев и кондиционер. Когда именно начнут устанавливать новое колесо обозрения, пока не уточняется.