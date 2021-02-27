Полиция поймала омича, укравшего у 93-летнего ветерана боевые награды

Судя по всему, воришка рассчитывал продать награды. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Дерзкое преступление произошло в одном из сел Исилькульского района Омской области. Там у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны украли награды. Неизвестный взял их прямо из дома, где проживала пенсионерка. Воришка унес медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель» и «За трудовое отличие», а также юбилейные награды.

Полиция быстро вышла на след воришки. Его уже задержали. Часть медалей уже найдены -их вернут ветерану. Судя по всему, воришка рассчитывал продать награды.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли преступление. По подозрению в краже задержан неработающий 22-летний местный житель. Три медали обнаружены и изъяты, ведется работа по поиску остальных наград. Отделом дознания ОМВД России по Исилькульскому району Омской области возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк