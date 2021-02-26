Стало известно, какая погода ждет омичей в выходные дни

Морозы ослабнут и начнутся осадки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошедшая неделя не радовала омичей приятной погодой. Сразу после 23 февраля разыгралась снежная буря, а следом ударили 30-градусные морозы, которые все еще не ослабевают. Синоптики рассказали, какая же погода будет в Омске на грядущих выходных.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу еще будет довольно морозно. Ночью обещают до -30, а днем резко потеплеет до -16...-21 градусов, пойдет снег. Он будет идти и в воскресенье, также сохранится тенденция к потеплению. Днем воздух прогреется до -11 градусов. К концу выходных усилится ветер и снег.

По более долгосрочным прогнозам, к концу следующей недели потеплеет до -4 градусов. Всю неделю будет идти снег.