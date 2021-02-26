Стало известно, откуда у омского экс-министра Солдатовой средства на покупку квартиры в Эмиратах

Ирина Солдатова проработала министром здравоохранения региона всего 7 месяцев.

Сегодня, 26 февраля, в Омском областном суде рассматривали апелляцию, поданную представителями защиты экс-главы минздрава региона Ирины Солдатовой. Выступавший на заседании адвокат Станислав Шебалин добивался отмены решения о ее заочном аресте. По словам юриста, его подзащитная готова вернуться из-за границы, где сейчас находится, только при условии, что на родине ей не будет грозить заключение под стражу.

Также выяснилось, что бывшая чиновница покинула пределы РФ еще 19 октября. Сначала улетела отдыхать на Бали, чтобы снять стресс после работы в условиях ковида, потом - в Эмираты, где у нее квартира.

– Вот в СМИ писали, что она куплена на средства, заработанные в Омске, на посту министра здравоохранения. Это не так, – опроверг очевидные вещи Шебалин. – У Ирины Геннадьевны муж - предприниматель. Недвижимость куплена на его средства.

Также адвокат сообщил, что все счета его подзащитной арестованы и у нее якобы нет денег на дорогу домой. Однако облсуд не нашел убедительным ни этот, ни другие представленные на рассмотрение доводы и оставил решение своих коллег из Куйбышевского суда без изменений.

Как пояснили «Комсомолке» в областном Следственном комитете, который и возбудил в отношении Солдатовой уголовное дело о превышении должностных полномочий, в случае, если она не явится на допрос добровольно, возможна экстрадиция фигурантки в Россию. Если ее вина будет доказана, экс-министру грозит до 10 лет колонии.