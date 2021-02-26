Омичка не дала грабителю украсть из ломбарда понравившийся телефон

До приезда полиции продавец и покупательница удерживали вор в магазине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился владелец ломбарда на улице Мира, заявив о попытке кражи товара. Он рассказал, что неудавшийся воришка прямо сейчас находится в помещении и дожидается полицию.

Оказалось, все произошло, когда женщина выбирала себе телефон. Она осматривала его на предмет повреждений, когда 32-летний омич выхватил его из рук покупательницы и попытался сбежать. Но женщина быстро среагировала и задержала злоумышленника на ступенька около выхода. Воришка упал и выронил телефон. После этого он попытался просто уйти, но продавец ломбарда заблокировал двери.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в отделение омича доставили сотрудники ДПС, которые были неподалеку от ломбарда. Сумму ущерба оценили в 3000 рублей, а на жителя Ленинского округа завели уголовное дело за покушение на грабеж.