Экс-глава омского минздрава Солдатова после увольнения уехала за границу, чтобы «снять напряжение»

В Омском областном суде рассмотрели апелляцию на решение о заочном аресте Ирины Солдатовой. Фото: Анна МИКУЛА

В Омском областном суде утвердили решение о заочном аресте бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Напомним, сейчас экс-чиновница находится за границей и возвращаться обратно пока не намерена. Подробнее об этом мы писали здесь и здесь.

Выяснилось, что Ирина Геннадьевна покинула Омск еще 19 октября, сразу после своего увольнения. Сначала отправилась на Бали, потом – осталась жить в своей квартире в Эмиратах.

– Снять моральное напряжение после работы в пандемию, – пояснил адвокат Солдатовой Станислав Шебалин. – Снять моральное напряжение после работы в пандемию.

Кроме того, Шебалин высказал свою точку зрения на решение об аресте своей подзащитной.

– В розыск объявлена, причем все так скоропостижно, за один день было сделано. 29 января была объявлена в розыск, и в этот же день суд вынес постановление, – сказал Шебалин. – Никто не собирался ее извещать. Это было сделано для того, чтобы публично показать, что человек просто побывал в такой должности и есть какие-то притязания к потраченным деньгам.

Напомним, Ирине Солдатовой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим причинение ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр причастна к хищению по уточненным данным порядка 103 млн рублей при госзакупках оборудования для ковидных госпиталей. Деньги, вероятно, выводились через аффилированные с ней компании.

В общей сложности после проверки нарушения обнаружены в контрактах на 920 млн рублей, заключенных областным минздравом за семь месяцев работы Солдатовой.

Если вину докажут, ей, по информации гособвинителя Александра Старосека, грозит до 10 лет колонии.